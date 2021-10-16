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Происшествия
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
16 октября, 2021 12:11
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Mert Macit/Xinhua/Global Look press
Семь российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Об этом сообщает газета Hurriyet.
Инцидент произошел в районе Манавгат провинции Анталья. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Из-за скользкой после дождя дороги автобус занесло и он перевернулся.
Пассажиры выбирались из автобуса через лобовое стекло. Семеро россиян доставлены в больницу. Угрозы для их жизней нет, пишет «РИА Новости».
Летевшие в Египет российские туристы надолго застряли в аэропорту Антальи.
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