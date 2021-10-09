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Летевшие в Египет российские туристы надолго застряли в аэропорту Антальи
9 октября, 2021 11:29
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Julian Stratenschulte/dpa/Global Look press
Более 170 российских туристов, отправившихся на египетский курорт Шарм-эш-Шейх, застряли в турецком аэропорту и не могут вылететь.
Рейс авиакомпании Nordwind доставил 500 клиентов Pegas Touristik в Анталью, 175 из них должны были лететь дальше в Шарм-эш-Шейх. Однако вылет неоднократно переносился. Предварительная причина задержки техническая - поломка самолета турецкого чартерного перевозчика.
Пока сообщается, что задержка может составить 12 часов. При этом туристы теряют оплаченный день в отелях Шарм-эш-Шейха, пишут «Известия».
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