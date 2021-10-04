В центре Москвы легковушка влетела в автобус. Есть пострадавший
В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и пассажирского автобуса 289-го маршрута. Есть пострадавший.
Инцидент случился 4 октября на Липецкой улице возле дома 2к13 в районе семи часов утра. Предварительно, легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с общественным транспортом, а именно влетела в его боковую часть. Пассажиры и сотрудники городского транспорта в результате не пострадали. Травмы получил водитель легкового автомобиля. Медики уже оказали ему необходимую помощь.
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы пояснили, что в настоящее время задерживаются маршруты автобусом 289, 701, 756, 221, 182. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившейся аварии, передает РИА Новости.
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