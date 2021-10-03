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Происшествия
На станции московского метро полиция сняла «зацепера» с крыши вагона
3 октября, 2021 17:27
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На станции московского метро полицейские сняли мужчину с крыши вагона поезда. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Инцидент произошел на станции «Смоленская» синей ветки метро. На крыше вагона был человек, его сняли сотрудники полиции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
По статистике, от увлечения зацеперством погибают или травмируются две трети экстремалов. Около половины из выживших становятся инвалидами.
Зацепингом занимаются из-за тяги к острым ощущениям. При этом «подвиги» снимаются на видео и выкладываются в Сеть.
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