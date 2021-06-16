В Томске мужчина напал на сотрудника Росгвардии с пистолетом и ножом
В Томске мужчина ранил росгвардейца, когда его пытались задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «примененние насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий».
Накануне сотрудников вневедомственной охраны вызвали в одну из квартир города, однако силовикам никто не открывал дверь. Даже приехавшая на место дочь хозяйки жилища не сумела своим ключом проникнуть в помещение. Спустя время, дверь резко отворилась, и из неё выбежал мужчина. Он тут же начал угрожать собравшимся ножом и предметом, похожим на оружие.
«Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии», — рассказали в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.
Дебошира удалось остановить второму сотруднику Росгвардии, который был вынужден трижды выстрелить ему в ноги после того, как мужчина направился в его сторону. Местного жителя задержали. Как оказалось, в его руках был аэрозольный пистолет.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, томича передали полицейским, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что в Москве на Красной площади акционист «выстрелил» себе в голову.