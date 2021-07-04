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Происшествия
В Тольятти на заводе «Алхим» утечка серы. Работа предприятия остановлена
4 июля, 2021 16:21
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Фото: epp.genproc.gov.ru
В Тольятти на предприятии «Алхим» разгерметизировалась цистерны с серной кислотой объемом 150 кубометров. Завод производит серно-кислый алюминий, авария произошла в результате нарушения технологического процесса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, вытекшая серная кислота загрязнила порядка 300 квадратных метров грунта. Сотрудников «Алхима» эвакуировали, работа завода остановлена.
Ранее на станции подъема воды в Ижевске произошел выброс хлора.
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