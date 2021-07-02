На станции подъема воды в Ижевске выброс хлора. Пары раздражают органы дыхания и кожу
На станции подъема воды в Ижевске произошел выброс хлора. Региональное управление МЧС попросило жителей «Городка Металлургов» срочно покинуть район, так как пары сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу.
Всем, кто по какой-либо причине не может покинуть опасную зону, сотрудники МЧС рекомендуют плотно загерметизировать помещение. При возможности, лучше подняться на верхние этажи, так как хлор в два с половиной раза тяжелее воздуха, соответственно, при утечке стелется по земле.
При этом в ведомстве отмечают, что информации о пострадавших пока не поступало. Порядка десяти работников станции были эвакуированы спасателями.
РБК добавляет, что на место уже выехала опергруппа. В причинах случившегося будет разбираться Роспотребнадзор. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что речь идет о выбросе 800 килограмм хлора.