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Происшествия
В свердловскую школу ворвался мужчина с ружьем
22 сентября, 2021 11:36
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Nikolay Gyngazov/Russian Look
В школу №1 города Туринск Свердловской области ворвался мужчина с ружьем. Его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, это была всего лишь тренировка, подставной мужчина не представлял никакой угрозы жизни и здоровью учащихся, а также преподавателей образовательного учреждения.
«Ничего криминального в городе не происходит. Это плановая тренировка», - цитирует представителя ведомства ТАСС.
Напомним, 20 сентября в Пермском университете (ПГНИУ) 18-летний студент устроил кровавую бойню. В результате перестрелки погибли шесть человек, 43 пострадали.
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Как вы думаете, теперь в российских образовательных учреждениях постоянно будут проводить плановые тренировки силовиков после инцидента в пермском вузе?
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