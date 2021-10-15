В сибирском МВД внезапно не усмотрели криминала в действиях чеченцев
После ДТП в Пыть-Яхе решили наказать инспектора полиции Андрея Дробитько, которого пытались линчевать чеченцы. В действиях местной диаспоры внезапно не увидели криминала.
В следственном управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что противоправных действий со стороны граждан не было. Попытку линчевания абсолютно нигде не проверяют.
Как пишет Telegram-канал Readovka, МВД и ГИБДД начали проверку против своего сотрудника - сослуживца явно хотят выставить единственным виновным.
Напомним, машина Toyota Camry с полицейским нарушила правила и столкнулась с Lada Granta, принадлежащей выходцу из Чечни Хамиду Керсипову. На месте быстро собралась толпа кавказцев - они пытались вытащить его из машины. Инспектора отбили у толпы и увезли в больницу.