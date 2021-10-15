В МВД решили никак не реагировать на очередной инцидент с толпой кавказцев
В сибирском городе Пыть-Ях толпа кавказцев собралась на месте ДТП и пыталась вытащить русского инспектора из полицейской машины, попавшей в аварию. Местная полиция не отреагировала на инцидент, хотя до этого произошло два случая с участием кавказцев в московском метро.
Инцидент произошел 14 октября около восьми часов вечера. Столкнулись Toyota Camry, которой управлял инспектор полиции, и Lada Granta - ее водителем был представитель местной кавказской диаспоры.
Серьезных травм никто не получил. Однако на месте быстро собралась толпа кавказцев - они хотели линчевать полицейского.
Экспертиза показала, что инспектор был трезв.
Об инциденте написал Telegram-канал Readovka.
Ранее стало известно, что заступившегося в конфликте с кавказцами в метро мужчину оштрафовали. Он поддержал 58-летнюю женщину, которая сделала кавказцам замечание. До этого трое дагестанцев избили 25-летнего парня Романа Ковалева в метро. Он заступился за девушку.