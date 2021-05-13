В школе в Беслане зажгли свечи в память о жертвах казанского стрелка

Происшествия

В Первой школе в Беслане зажгли свечи в память о погибших при нападении на школу в Казани.

Руководитель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева выразила соболезнования родным и близким погибших. По ее словам, трагедия в Татарстане «вернула всех в 1–3 сентября», сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в Казань с проверкой прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Оказалось, что за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник, тогда, как обычно такие полномочия могут быть распределены между несколькими отделами.