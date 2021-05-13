Новости – Происшествия
Происшествия
В школе в Беслане зажгли свечи в память о жертвах казанского стрелка
13 мая, 2021 02:23
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
В Первой школе в Беслане зажгли свечи в память о погибших при нападении на школу в Казани.
Руководитель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева выразила соболезнования родным и близким погибших. По ее словам, трагедия в Татарстане «вернула всех в 1–3 сентября», сообщает телеканал «360».
Как сообщалось, в Казань с проверкой прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Оказалось, что за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник, тогда, как обычно такие полномочия могут быть распределены между несколькими отделами.
Ранее по теме: Бойня в Казани: за обеспечение безопасности в школах Татарстана отвечал один оперативник
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку