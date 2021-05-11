В школе Казани некому было защищать детей. Ради экономии вместо профессиональной охраны взяли вахтершу

Происшествия

Администрация гимназии № 175 в Казани вместо профессиональной охраны посадила пожилую вахтершу с кнопкой Росгвардии. Защитить детей в ситуации, как сегодня, такой человек был не в состоянии.

До пандемии школу охраняли сотрудники ЧОПа. Когда школьников перевели на дистанционное обучение, от контракта с ЧОПом отказались, не увидев в этом смысла.

После возвращения детей за парты администрация не стала ни с кем заключать договор с целью экономии, сообщает Mash. Услуги ЧОПа стоили 47 тыс. рублей в месяц вместо прежних 40 тыс.

Директор учреждения Амина Валеева после стрельбы пока не может объясниться. У нее подскочило давление - врачи поставили диагноз «ситуационный невроз».

Ранее источник в полиции сообщил, что Ильназ Галявиев убил школьников из-за мести.

Напомним, 19-летний подросток утром зашел в школу и открыл стрельбу. После стрельбы он привел в действие самодельное взрывное устройство.