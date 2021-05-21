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Происшествия
В Шереметьево приземлился неисправный Boeing 747
21 мая, 2021 02:18
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Самолет с неисправными закрылками приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
Boeing 747 вылетел из Кипра. Посадка лайнера прошла в штатном режиме.
Самолет выполнял рейс Пафос - Москва. В настоящее время выясняются причины возникновения неисправности на борту лайнера, сообщает ТАСС.
На прошлой неделе авиалайнер компании NordStar, который выполнял рейс из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Волгограде.
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