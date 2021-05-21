В Шереметьево приземлился неисправный Boeing 747

Происшествия

Самолет с неисправными закрылками приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Boeing 747 вылетел из Кипра. Посадка лайнера прошла в штатном режиме.

Самолет выполнял рейс Пафос - Москва. В настоящее время выясняются причины возникновения неисправности на борту лайнера, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе авиалайнер компании NordStar, который выполнял рейс из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Волгограде.