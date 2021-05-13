В Волгограде произвел экстренную посадку пассажирский самолет

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Авиалайнер компании NordStar, который выполнял рейс из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Волгограде.

Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его сняли с рейса и госпитализировали.

Борт с 122 пассажирами продолжил полет по маршруту, сообщает «Интерфакс».