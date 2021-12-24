В сети появилось видео последних минут жизни томского стрелка
Следователи изучают содержание смартфона виновника трагедии в Томске.
В телефоне Никита Паулкина, устроившего смертельную стрельбу в томском тире, было обнаружено несколько файлов, больше похожих на отрывки из личного видео-дневника. В них молодой человек, вероятно находясь под воздействием психотропных веществ, жалуется на жизнь и говорит, что «должен быть один, без (неразборчиво)» и «должен делать все сам». Также он признается, что «не готов тащить за собой (неразборчиво)» и «хочет избавится от (неразборчиво), чтобы «перестать с ним торчать».
Большую часть просмотревших видео в сети недоумевают над его содержанием и ставят под сомнение адекватность 26-летнего юноши. В числе прочего, в своих последних видео Паулкин произносит:
«Влетаю в жука и не понимаю, что это он. Хотя, в основном, понимаю. Я не должен возвращать себя и свои лучшие стороны. Я должен это остановить, иначе меня не останется такого. Будет хрен пойми кто!»
Ранее сообщалось, что в одном из стрелковых клубов Томска прямо на стрельбище было обнаружено два трупа, одно из которых принадлежало инструктору.