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Происшествия
Молодой человек в тире застрелил инструктора и совершил суицид
24 декабря, 2021 19:39
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Youtube / Стрелковый центр ПОЛИГОН-C
В Томске в одном из стрелковых клубов обнаружили два тела. По предварительным данным 26-летний молодой человек на стрельбище убил своего инструктора, а после себя.
Об обнаружении тел сообщил СК по Томской области. После инцидента заведено дело по статье об убийстве. На месте происшествия ведутся следственные действия.
По данным Telegram-каналов, стрелком был 26-летний Никита Паулкин. После нескольких выстрелов по мишени из пистолета «Глок» молодой человек выстрелил в грудь инструктору Сергею Березовскому. После этого Никита застрелился сам, рассказывает Mash.
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