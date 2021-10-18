В сауне отеля в Албании погибла семья из России. Полиция возбудила дело об убийстве
В Албании сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об убийстве после загадочной смерти четырёх граждан России в сауне отеля в деревне Керрет.
Семья из Москвы, состоящая из четырёх человек, была найдена мертвой в минувшую пятницу в СПА-зоне отеля. Их тела обнаружил сотрудник учреждения. Он пытался дозвониться до гостей, чтобы сказать, что их напитки и фрукты готовы, но никто не поднял трубку. Тогда он вошёл в сауну.
«Один лежал в шезлонге, двое на скамейке, а ещё один сидел, опустив ноги в бассейн», — пояснил сотрудник, добавив, что туристы— 60-летний мужчина, его 58-летняя супруга, их дочь и ее молодой человек — уже были мертвы.
Важной информацией для следственной группы является свидетельство работника бассейна, который заявил, что он убирал его в пятницу — вылил всю воду, вымыл его щеткой, использовал хлор для дезинфекции. Правоохранители полагают, что он мог использовать слишком много вещества. Также эксперты проверяют вентиляционную систему, возможно, она работала с перебоями, передаёт Albanian Daily News.
Точная причина смерти россиян пока не установлена.
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