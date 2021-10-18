Под Петербургом у гаражей нашли окровавленным и полуголым потерявшегося киберспортсмена
В Тосненском районе Ленинградской области в городе Никольское местный житель нашёл возле гаражей окровавленного и полуголого парня. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники «скорой». Они увезли пострадавшего в Гатчинскую больницу, но спасти не смогли.
Инцидент произошёл накануне, 17 октября. Личность погибшего установлена — им оказался 23-летний киберспортсмен Алексей Малышев. Известно, что он проживал в Шушарах. Каким образом парень оказался в Никольском, кто его избил и раздел, установят сотрудники правоохранительных органов, передаёт Telegram-канал «Readovka».
Малышев возглавлял студенческую команду СПбПУ, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Участвовал в соревнованиях по Dota 2, CS: GO, PUBG Mobile.