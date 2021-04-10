Происшествия

В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Среди 26 россиян, которые пострадали в серьезном в ДТП с автобусом в Турции, 19 человек не получили серьезных травм, сообщили в Ростуризме.



Состояние еще шести человек сейчас уточняется. Известно, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, отметили в федеральной службе.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции. В аварии погибла российская туристка Елена Автайкина и еще 26 человек пострадали.

По предварительным данным причиной аварии стали плохие погодные условия, пишет «Газета.ру».