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Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП. Погибла гражданка России
10 апреля, 2021 15:05
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В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП. Погибла гражданка России
Сегодня, 10 апреля, в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуcа. В аварии погибла российская туристка Елена Автайкина и еще 26 человек пострадали.
Авария произошла утром, когда автобус направлялся в Каппадокию из Анталии на трассе Конья – Аксарай. Сейчас все пострадавшие находятся в клиниках населенных пунктов Конья и Сельчук, им оказывается экстренная медицинская помощь.
По предварительным данным причиной аварии стали плохие погодные условия. Из-за гололеда и сильного снегопада на трассе Конья – Аксарай произошла еще одна авария. В ДТП с туристическим автобусом в результате пострадали еще 13 человек, пишет «Комсомольская правда».
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