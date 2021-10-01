В Приморье 18-летний парень пришёл к школе с оружием
В Приморском крае в городе Находка возле школы №18 заметили мужчину с оружием. Его задержали.
Известно, что инцидент произошёл в 10 утра по местному времени. Подойдя максимально близко к образовательному учреждению, мужчина снял с себя рюкзак и достал из него автомат. На него обратили внимание дети. Они-то и сообщили о приближающемся неизвестном охраннику школы, который тут же нажал тревожную кнопку и не впустил молодого человека на территорию, после чего тот развернулся и ушёл.
Учителя, в свою очередь, заперлись вместе с детьми в кабинетах. Школьников не выпускали, отдавали только родителям. В результате, всем удалось покинуть здание.
Правоохранители вскоре вышли на след мужчины — им оказался 18-летний парень. Он пояснил, что собирался всего лишь потренироваться на турниках на территории школы и имел при себе страйкбольный автомат с пластиковыми пульками. Силовики проводят проверку, передаёт РИА Новости.
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