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Происшествия
Неизвестный кинул «коктейли Молотова» в здание правительства Мурманской области — есть пострадавший
1 октября, 2021 09:01
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Telegram-канал Mash
Сегодня ночью, 1 октября, в Мурманске неизвестный бросил «коктейли Молотова» в здание областного правительства. В результате происшествия пострадал охранник.
Инцидент случился в районе половины второго ночи. Камерам видеонаблюдения удалось запечатлеть молодого человека, подошедшего к входной двери — видно, что он достал из пакета две бутылки с зажигательной смесью и бросил в здание. После чего пламя вспыхнуло, а мужчина убежал.
Во время ЧП в правительстве ещё находились работники городской администрации. Они не пострадали. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего и ищут преступника, передаёт Mash.
Ранее сообщалось о том, что в Москве на территории образовательного учреждения мужчина открыл стрельбу.
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