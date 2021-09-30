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Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у стен школы в Москве
30 сентября, 2021 17:07
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Youtube / Телекомпания "ТВР плюс"
Мужчина открыл стрельбу на территории школы на северо-востоке Москвы. Таким образом он пытался припугнуть одноклассников своей дочери, которые обижали её. Мужчина стрелял в воздух, никто не пострадал.
Известно, что между учениками десятого класса произошел конфликт. Вернувшись домой, ученица рассказала о произошедшем отцу. Мужчина пришёл в школу и устроил стрельбу, чтобы напугать обидчиков дочери.
«Он несколько раз выстрелил в воздух», — отметил один из очевидцев.
Сейчас на месте происшествия ведется работа правоохранителей, сообщают «Известия».
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