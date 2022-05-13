В Приднестровье неизвестные пытались поджечь военкомат и нефтебазу. Объявлен план «Перехват»
В Приднестровье неустановленные на текущий час лица пытались поджечь нефтебазу и военкомат. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел непризнанной территории.
Известно, что два инцидента произошли в ночь на 13 мая примерно в одно и то же время. Сперва, где-то в 4:15, к нефтебазе одного из предприятий подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина, бросивший в сторону объекта зажигательную смесь. Он быстро скрылся с места происшествия, а загоревшую траву вскоре потушили.
Спустя полчаса в полицию поступила информация о новом происшествии - кто-то пытался поджечь республиканский военкомат. Как оказалось, в здание бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них отлетела на тротуар, а другая застряла в решетке. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, вскоре справились с возгоранием.
По данным силовиков, в ходе происшествий никто не пострадал, в Приднестровье объявлен план «Перехват», говорится на сайте МВД.
Напомним, ранее подобная «акция» произошла в Нижневартовске - двое парней забросали местный военкомат «коктейлями Молотова».