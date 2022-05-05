Неизвестные забросали военкомат в Нижневартовске «коктейлями Молотова». Видео от первого лица
В ночь на 4 мая неизвестные забросали военкомат в Нижневартовске на улице Мира «коктейлями Молотова».
Нарушителей сотрудники правоохранительных органов пока не нашли, но уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Поджог» и «Хулиганство». Инцидент произошёл в районе половины четвёртого утра по местному времени. По словам очевидцев, парни закинули в здание несколько бутылок с горючей смесью, возник пожар, но его быстро потушили прибывшие на место полицейские. Злоумышленников ищут.
Сегодня в сети появилась видеозапись от первого лица. На ней видно, как один из юношей достаёт из пакета семь бутылок с горючей жидкостью, а затем поочерёдно их поджигает и бросает в сторону здания, выбивая окна. Вероятнее всего, его снимал напарник. Запись представлена в Telegram-канале «Baza».