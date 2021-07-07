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Происшествия
В Подмосковье убили сделавшего замечание полицейского
7 июля, 2021 10:10
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В городе Щелково, что в Московской области, погиб полицейский, сделавший замечание двум нетрезвым мужчинам. Возбуждено уголовное дело.
Известно, что силовик возвращался домой с работы, однако увидев двух шумно выясняющих отношения на детской площадке мужчин, решил «поставить их на место». Пьяным дебоширам тон сотрудника правопорядка не понравился – один из них схватил нож и дважды ударил им полицейского. Последний от полученных увечий скончался в больнице.
Подозреваемого уже задержали. По словам представителя ГСУ СК по региону Ольги Врадий, сотрудник МВД был не в форме, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени неизвестный захватил отделение Сбербанка.
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