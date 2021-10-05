Новости – Происшествия
Происшествия
В Петербурге вооруженные грабители украли штаны из «Спортмастера»
5 октября, 2021 23:11
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sportmaster.com
В Санкт-Петербурге грабители с ножами напали на магазин спортивной одежды «Спортмастер» на Ленинском проспекте.
Мужчины похитили брендовые штаны Nike стоимостью 4,5 тысяч рублей, это видно по камерам наблюдения. Судя по записям, злоумышленники спешили к выходу из магазина без оплаты одежды. Когда сработала «пищалка», к посетителям подошли охранники. Сотрудники магазина пытались задержать грабителей, однако те стали им урожать холодным оружием.
Ранее в Петербурге двое мужчин напали на женщину по той причине, что с одним из них она не захотела продолжить общение после первого свидания.
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