Жертва сайта знакомств угодила в больницу с переломами носа и руки
В Петербурге неудачное первое свидание, после которого женщина не захотела продолжать общение с мужчиной, окончилось нападением. Мужчина уже задержан.
Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшая познакомилась с мужчиной месяц назад в Интернете. При встрече мужчина не понравился, и женщина, несмотря на его настойчивость, ответила категорическим отказом. Женщине – 52 года, мужчине – 40 лет.
В результате она стала жертвой нападения. Отвергнутый кавалер, будучи сам гражданином ближнего зарубежья, вместе с другом напал на женщину в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл на Пейзажной улице.
Избив женщину, хулиганы затолкали её в машину и уехали. Сбежала она на АЗС в Курортном районе города, куда они заехали заправиться бензином. Пострадавшая спряталась в туалете и попросить о помощи.