В Петербурге подросток пытался проникнуть в школу с пистолетом. Его задержали

Происшествия

В российских школах продолжаются инциденты после кровавой бойни в казанской гимназии. На этот раз сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего парня в Санкт-Петербурге. Он пытался проникнуть в общеобразовательное учреждение в странном виде, напоминающем полицейскую экипировку.

Известие о молодом человеке поступило в службу «112» сегодня в районе половины девятого утра. Несовершеннолетний пытался зайти в школу №147 с предметом, очень напоминающим оружие. Внешний вид юноши смутил охранника, и он отказался пропускать его в учреждение, однако между ними завязалась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку.

Полицейские изъяли у 17-летнего подозрительный предмет. Предположительно, это сигнальный пистолет. Подросток объяснил, что пришел «нарядным» в учебное заведение из-за театральной постановки. Ведется проверка, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что в Казани «последователь» Ильназа Галявиева грозился взорвать гимназию.