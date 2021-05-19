Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Агрессивный «последователь» Ильназа Галявиева грозился взорвать гимназию в Казани

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 14:50
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 14:50
1 мин
Flickr.com
Flickr.com

В Казани эвакуировали гимназию №40 из-за угроз одного из учеников взорвать образовательное учреждение. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Известно, что подросток принес в учебное заведение электронную сигарету, которую он раскуривал прямо на уроке, игнорируя требование учителя вести себя подобающим образом. В результате, она отняла устройство, после чего юноша пришел в ярость и начал угрожать взрывом.

Сотрудники школы решили перестраховаться и вызывали проверку. Было эвакуировано 300 учеников и 40 сотрудников учреждения. Никаких опасных предметов в гимназии сотрудники экстренных служб не обнаружили.

Со школьником, обещавшим всех взорвать, сейчас работают психологи. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что «эксперимент» со стрельбой закончился для студента колледжа в Ставрополе уголовщиной.

Поделиться
ТЕГИ
Взрыв
Школа
Татарстан
Эвакуация
Казань
Угрозы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!