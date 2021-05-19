Агрессивный «последователь» Ильназа Галявиева грозился взорвать гимназию в Казани

Происшествия

В Казани эвакуировали гимназию №40 из-за угроз одного из учеников взорвать образовательное учреждение. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Известно, что подросток принес в учебное заведение электронную сигарету, которую он раскуривал прямо на уроке, игнорируя требование учителя вести себя подобающим образом. В результате, она отняла устройство, после чего юноша пришел в ярость и начал угрожать взрывом.

Сотрудники школы решили перестраховаться и вызывали проверку. Было эвакуировано 300 учеников и 40 сотрудников учреждения. Никаких опасных предметов в гимназии сотрудники экстренных служб не обнаружили.

Со школьником, обещавшим всех взорвать, сейчас работают психологи. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что «эксперимент» со стрельбой закончился для студента колледжа в Ставрополе уголовщиной.