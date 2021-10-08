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Происшествия
В Оренбургской области 17 человек скончались от алкоголя одного производителя
8 октября, 2021 10:51
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Оренбургской области 17 человек умерли и 16 госпитализированы после употребления алкоголя. Он был приобретен людьми у одного производителя.
В крови умерших обнаружили превышение смертельной дозы метанола в 3-5 раз. Об этом пишет «Интерфакс».
Местное управление Следственного комитета задержало троих человек. По данным следователей, нелегальное производство организовал 29-летний житель Орска. Сбытом занимались 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский.
К реализации готовились 1279 бутылок объемом 0,5 литра. По факту возбуждены пять уголовных дел.
Накануне жертв употребления суррогата было только 10 - им от 36 до 73 лет.
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