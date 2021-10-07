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Происшествия
10 россиян смертельно отравились «палёным» алкоголем
7 октября, 2021 16:12
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Youtube / ЗНАК КАЧЕСТВА
В Оренбургской области погибло 10 человек, предположительно, после употребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.
«В настоящее время проверяется версия отравления контрафактным алкоголем», - сообщили в полиции Оренбуржья.
По факту произошедшего региональный СК возбудил дело о производстве и сбыте товаров, которые повлекли по неосторожности смерть более двух человек.
Первоначально сообщалось, что от суррогатного алкоголя погибло 9 человек. Позднее число жертв выросло до 10.
По данным Следственного управления, возраст погибших от 36 до 73 лет, передаёт РИА «Новости».
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