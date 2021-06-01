Новости – Происшествия
Происшествия
В одной из самых крупных рек мира выловили тела умерших от коронавируса
1 июня, 2021 09:19
1 мин
1 мин
Pixabay
В Индии из реки Ганг выловили 6 тел людей, которые скончались от коронавируса. Об этом сообщил представитель местных властей.
Трупы разложились, поэтому идентифицировать людей не удалось. В отношении покойных выполнен обряд погребения, который проводят в случае смерти от коронавируса.
В мае в Ганге было обнаружено свыше 100 таких трупов, пишет «РИА Новости».
Индия установила мировой антирекорд. За сутки выявлено чудовищное число заражений коронавирусом.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку