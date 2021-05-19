В Новокузнецке произошло ЧП – госпитализированы 11 школьников

Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Новокузнецке в одной из местных школ – №26. В результате инцидента 11 детей были госпитализированы. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Кемеровской области.

Что именно произошло в общеобразовательном учреждении, эксперты пока затрудняются ответить. Известно лишь то, что ученики отравились. Мэр города Сергей Кузнецов выразил мнение, что кто-то из обучающихся принес в школу газовый баллончик и распылил его. Врачи оценивают состояние доставленных в больницу детей как легкой степени тяжести.

В настоящее время на месте работают сотрудники правопорядка, а также медики «скорой» и Центра. Сотрудников образовательного учреждения и школьников эвакуировали, передает ТАСС.

Ране стали известны подробности инцидента, произошешего в казанской школе. Как оказалось, сейчас следователи переделывают документы и переводят детей из потерпевших в свидетели.