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Происшествия
В Ногинске произошло убийство в духе Средневековья
4 октября, 2021 11:49
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Uwe Anspach/dpa
В Ногинске следователь задержал 59-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве родственника. По данным ГСУ СКР по Московской области, он зарубил двоюродного брата мечом.
В ведомстве полагают, что инцидент случился 3 октября. Мужчины, находясь в частном доме на улице Пугачева, повздорили. Однако словесно урегулировать конфликт не удалось. Разгорячившись, 59-летний схватил меч и нанес им удары по «противнику». От полученных ранений родственник подозреваемого скончался на месте, передает пресс-служба ГСУ СКР по региону.
В Telegram-канале Shot сказано, что убитого без рук и головы обнаружили соседи. Подозреваемый во всем сознался.
Ранее стало известно сложном состоянии задержанного после убийства трех девушек в Гае.
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