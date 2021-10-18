В Мурманской области у солдата-срочника отказали все органы после вакцинации от COVID-19
В Мурманской области при странных обстоятельствах скончался солдат-срочник. 20-летний Егор Воронкин получил вакцину против коронавирусной инфекции и на следующий же день впал в глубокую кому, а после месяца борьбы за жизнь его организм не выдержал.
Известно, что парень умер 5 октября. Однако до сих пор неясно, что стало причиной его кончины. Руководство части поясняет, что Егор выпил противооткатную жидкость ПОЖ-70 во время уборки в командирской палатке. После чего его вместе с остальными солдатами полтора часа везли в военный госпиталь для получения второго компонента вакцины от COVID-19. Ни сослуживцы, ни медики не заметили ничего странного в его поведении. Он был трезв и здоров.
Однако после введения препарата 20-летний стал жаловаться на тошноту, а на следующий день впал в кому. Врачи диагностировали отравление этиленгликолем. Через месяц Егор умер от отека мозга и отказа внутренних органов.
По факту смерти Воронкина возбуждено уголовное дело. По словам его матери, Егор всегда отрицательно относился к алкоголю, передает Telegram-канал Readovka.
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