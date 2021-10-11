В Махачкале на убившего одноклассника школьника постоянно жаловались учителя
15-летний школьник, смертельно ранивший одноклассника в школе №51 в Махачкале, рос в нормальной семье. Однако учителя неоднократно жаловались на его поведение, к успеваемости тоже были вопросы. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.
Она подчеркнула, что в 51-е общеобразовательное учреждение подросток перешел совсем недавно. До недавнего времени он находился на домашнем обучении, поскольку ушел из предыдущей школы.
Родители знали о нраве мальчишки — проблемы с поведением и несерьезное отношение к учебе не удивляли их, но они не подозревали, что ситуация может дойти до убийства.
Ежова подчеркнула, 15-летний — единственный ребенок в семье. Никакого материального или социального неблагополучия за ними не наблюдалось, передает «360».
Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил сразу три уголовных дела после инцидента в дагестанской школе.