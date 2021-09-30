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Происшествия
В Курганской области 11-летний сын сотрудника ФСБ покончил с собой
30 сентября, 2021 09:28
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В Курганской области в городе Петухово с огнестрельным ранением головы найден 11-летний сын 35-летнего сотрудника пограничного управления Федеральной службы безопасности.
Тело шестиклассника на балконе квартиры, где и проживала семья силовика, обнаружил его 8-летний брат, вернувшись домой со школы. Известно, что работник ФСБ держал дома карабины, ружья и патроны. Соответствующая документация на это у него имеется. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По сообщению URA.RU, предположительно, ребенок совершил суицид.
Ранее в квартире в Оренбургской области с признаками насильственной смерти были найдены тела трех девушек после тушения пожара.
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