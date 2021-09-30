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Происшествия
Неизвестный зарубил топором трех студенток и поджег квартиру в Оренбургской области
30 сентября, 2021 09:12
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Фото: СК по Оренбургской области
В городе Гай Оренбургской области после тушения пожара в квартире многоквартирного дома сотрудники экстренных служб обнаружили тела трех девушек. Они оказались жертвами жесткого тройного убийства.
По данным СК, девушкам было 17, 18 и 19 лет. Все они получали образование в медицинском образовательном учреждении, снимали квартиру на Молодежной улице. Как сообщает РЕН ТВ, неизвестный зарубил их топором, и, как полагают следователи, чтобы замести следы, поджег квартиру. Тела двух девушек были найдены в помещении, тело третьей - во дворе дома.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», передает пресс-службе СУ СКР по региону. Преступника ищут.
Ранее на Камчатке загорелся целый посёлок.
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