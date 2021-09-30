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Происшествия
На Камчатке загорелся посёлок. Пожарные прибыли только после огласки ситуации в соцсетях
30 сентября, 2021 08:50
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MOD Russia/via Globallookpress.com
На Камчатке в селе Пахачи Олюторского района 30 сентября загорелся посёлок. Об инциденте жители поселения рассказали в социальных сетях. Примечательно, что пожарный вертолёт вылетел на место происшествия только после того, как информация о ситуации была опубликована в Интернете.
Изначально огонь вспыхнул в заброшенной постройке, оттуда пламя перекинулось на несколько стоящих рядом с ним домов. Когда пожарные прибыли на место, пылали уже пять строений.
В настоящее время в посёлок вылетел вертолёт Ми-8 МЧС. Не исключено, что пламя может перекинуться на соседние дома, передаёт Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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