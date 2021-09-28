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Происшествия
Молния попала в пять пассажирских самолетов над Сочи
28 сентября, 2021 14:25
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Serguei Fomine/Russian Look/Globallookpress
Молния попала в пять пассажирских самолетов в небе над Сочи. Все инциденты произошли 25 сентября.
Молнии ударили в лайнеры компаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», Azur Air, S7 и Nordwind. О попадании разрядов сообщили пилоты.
В итоге самолеты приземлились. Всё прошло в штатном режиме, передает Telegram-канал 112.
Ранее сообщалось, что рейс из Екатеринбурга в Сочи приземлился в Краснодаре из-за попадания молнии. Воздушное судно несколько секунд «падало»: по салону разлетелись мелкие предметы, началась паника.
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