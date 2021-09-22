Новости – Происшествия
Происшествия
В Красноярском крае успели остановить готовившего расстрел в техникуме студента
22 сентября, 2021 11:13
1 мин
1 мин
vk.com/vikiperm/globallookpress
В Красноярском крае студент техникума планировал убить однокурсников. Правоохранители успели остановить юношу и предотвратить расстрел.
По данным РЕН ТВ, студент третьего курса Южного аграрного техникума намеревался убить четверых. Причина такого решения - конфликт между молодыми людьми.
Молодой человек приобрел пусковое устройство, нож и патроны к аэрозольному пистолету «Пионер». Он начал подготовку к атаке с мая.
Юношу задержала полиция вместе с ФСБ. Возбуждено уголовное дело.
20 сентября в Перми студент расстрелял шесть человек в университете. Подозреваемого -18-летнего студента Тимура Бекмансурова - ранили при задержании. Он находится в больнице, ему ампутировали ногу.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости