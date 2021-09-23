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Происшествия
В Красноярске задержали нападавшую на «неугодных» людей банду скинхедов
23 сентября, 2021 17:07
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Serge Uzakov/Russian Look/globallookpress
В Красноярске задержали группу из пяти молодых парней, которые избивали и запугивали неугодных. Участникам банды от 18 до 22 лет.
Следствие установило, что молодые люди сколотили банду скинхедов и действовали по рекомендациям руководителя сообщества. Они выполняли возложенные задачи, а именно, совершали нападения на бездомных, мигрантов и неформалов.
По данным телеканала «360», при обысках у задержанных нашли ножи, биты, экстремистскую литературу.
Установлено, что летом 2021 года группировка избила юношей 16 и 18 лет. Позже от рук скинхедов пострадал 17-летний парень - ему нанесли телесные повреждения.
20 сентября в Перми 18-летний студент расстрелял людей в вузе. Он пришел в университет с турецким дробовиком - охранник попытался убежать.
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