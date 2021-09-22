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Происшествия
Охранник попытался убежать во время стрельбы в Пермском государственном университете
22 сентября, 2021 16:23
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vk.com/vikiperm/globallookpress
Охранник Пермского государственного университета попытался убежать после начала стрельбы в вузе. У него не было ни раций, ни наручников, ни резиновых палок - всего того, чем обязаны быть оснащены чоповцы.
У сотрудников имелись переносная тревожная кнопка и бесконтактный термометр, чтобы не пропустить студентов с признаками болезни.
В момент стрельбы охранник восьмого корпуса попытался убежать, нажимая тревожную кнопку. Об этом пишет Life.
Охранник был ранен во время стрельбы, но выжил. Он в крайне тяжелом состоянии. Мужчину доставили в Москву.
Ранее бывшие и нынешний студенты рассказали про охрану в пермском вузе, где 20 сентября студент устроил стрельбу. По их словам, попасть на территорию было несложно - это мог сделать любой.
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Почему функция охранников в вузе свелась к тому, чтобы не пропустить студентов с симптомами ОРЗ?
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