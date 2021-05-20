В Китае небоскреб с 15 тысячами людей начал раскачиваться

Происшествия

В Китае начал раскачиваться небоскреб высотой 300 метров. Всех, кто находился на верхних этажах попросили покинуть здание.

Небоскреб SEG Plaza в китайском городе Шэньчжэнь стал раскачиваться. Находящиеся внутри здания почувствовал и сильные колебания. В аквариумах стала плескаться вода, а вентиляторы, висящие на потолке начали покачиваться. На тот момент в «пьяной» башне находилось около 15 тысячи человек. Люди начали в панике выбегать из шатающегося здания.

Местные власти провели проверку и заявили, что показатели колебаний, крена и проседания небоскреба находятся в рамках допустимых значений, пишут «Известия».

В Дубае может появиться вращающийся от ветра небоскреб.