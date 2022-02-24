Новости – Происшествия
Происшествия
В Киевской области разбился самолет ВСУ: названо число погибших
24 февраля, 2022 15:25
1 мин
1 мин
Фото: соцсети
Самолет, принадлежащий Вооруженным силам Украины, упал в Киевской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что на борту воздушного судна находились 14 человек. В результате происшествия, пятеро из них скончались.
Инцидент произошел между селами Жуковка и Триполье. Специалисты пытаются выяснить детали случившегося, передает ТАСС. Судя по опубликованной в социальных сетях фотографии, спасатели в настоящее время борются с возгоранием.
Ранее сообщалось о том, как российская военная техника прорвалась в Киевскую область и причем тут Беларусь.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости