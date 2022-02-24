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Политика
Погранслужба Украины: российская техника «совершила прорыв» в Киевской области
24 февраля, 2022 14:41
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Украинская пограничная служба сообщила о том, что российская техника «совершила прорыв» в Киевской области.
По данным сотрудников ведомства республики, военные вошли через КПП Вильча на границе с Беларусью. Примечательно, что сегодня утром в СМИ появилась информация о закрытии данного пункта.
Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой. Об этом говорится в сообщении службы в Facebook.
Ранее в Кремле ответили на вопрос о том, как долго российские войска будут бомбить соседнюю республику.
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