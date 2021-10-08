В Киеве нашли мертвым депутата из партии Зеленского
В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады Антона Полякова, ранее представлявшего партию президента Украины «Слуга народа». До этого было совершено покушение на помощника главы государства - неизвестные пытались застрелить его недалеко от столицы.
33-летний Поляков почувствовал себя плохо в такси. Врачи безуспешно пытались его реанимировать.
Тело отправили на экспертизу. Она определит настоящую причину гибели.
Официальная причина сейчас - острая сердечная недостаточность. Возбуждено дело об умышленном убийстве, но с пометкой о естественной смерти депутата, говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полякова изгнали из фракции «Слуга народа» после критики президента - он разоблачал коррупцию в окружении Зеленского. После изгнания из «Слуги» депутат перешел в партию «За будущее», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Ранее было совершено покушение на советника Зеленского - Сергея Шефира. В него стреляли из боевого оружия - пострадал шофер.