В Казани из отдела СК по особо важным делам похитили сейф с 15 млн рублей и материалы дела
В Следственном комитете по Татарстану ЧП — пропали деньги и материалы уголовного дела. В центральном аппарате СКР подтвердили, что произошло ограбление.
По предварительным данным, злоумышленники проникли в помещение и вынесли оттуда сейф, в котором хранилось всё — в нем лежали свыше 14,6 миллионов рублей, являющиеся вещдоками по уголовному делу, и сами материалы по делу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
«Бизнес Online» сообщает, что сейф похитили из кабинета 4-го отдела по расследованию особо важных дел СКР по республике. Грабители подготовились — ворвались в здание в масках и тут же заклеили камеры видеонаблюдения. При этом охранника в помещении почему-то не было.
Ранее неизвестный кинул «коктейли Молотова» в здание Правительства Мурманской области.