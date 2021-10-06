В известной смертями солдат части поймали военного с наркотиками. Начальство приезжало выручать
Источник в силовых структурах рассказал о пойманном с наркотиками военном из части № 93401 в Нижнем Тагиле. Ранее здесь за 48 часов погибли двое солдат.
Контрактника задержали в черте города, когда он поднял закладку с мефедроном. В свертке было около 2 граммов наркотика.
Это второй случай за неделю. По факту возбуждено уголовное дело - о хранении наркотиков без цели сбыта. Задержанный военный отпущен под подписку о невыезде.
Как пишет E1.RU, военнослужащего приехало выручать начальство. Официально инцидент не комментируют.
Напомним, в сентябре в этой военной части нашли мертвыми двоих срочников. По официальным версиям, один отклонился от учений, заблудился в лесу, забрался на ЛЭП и погиб от скачка напряжения; второй срочник совершил суицид.
После этого матери призывников стали жаловаться на поборы и избиения в воинской части. Кремль прокомментировал обращения.